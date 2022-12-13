Игорь Кириллов напомнил о словах Джордана Уокера по поводу "направленной эволюции".

Минобороны РФ: директор Pfizer признался в работе над контролируемой эволюцией вирусов. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. Эксперт заметил, что сами сотрудники американской фармацевтической корпорации Pfizer признают, что проводили исследования "направленной эволюции". Речь идет о мероприятиях по получению конкурентных преимуществ страны и увеличения собственной прибыли. В частности Игорь Кириллов обратил внимание на запрос Сената Конгресса США к Минздраву США в отношении подобных исследований. На этом слушании законодатели предприняли попытку оценить достоверность сведений, которые были получены некоммерческой организацией "Проект "Веритас" от директора Pfizer Джордана Уокера. Тот заявил о том, что его предприятие использует возможность проведения исследования "направленной эволюции" для повышения эффективности вакцин.

Комментируя подходы к созданию новых вакцинных препаратов, Уокер отметил: "Почему бы нам не изменить вирус самим, чтобы мы могли упреждающе разрабатывать новые вакцины. Игорь Кириллов, глава РХБЗ

В Минобороны РФ заявили о деградации систем здравоохранения стран, втянутых в биологические программы США.

Фото и видео: Минобороны России