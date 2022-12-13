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В Минобороны РФ заявили о деградации систем здравоохранения стран, втянутых в биологические программы США

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В ведомстве подчеркнули, что основой задачей американских биологических программ является установление глобального биологического контроля.

Основой задачей американских биологических программ является установление глобального биологического контроля. Это приводит к тому, что национальные системы здравоохранения других стран, втянутых в это, начинают деградировать. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США.

Результатом "избирательной помощи" государствам, втянутым в программы, является, как правило, переход на американские стандарты передачи и обобщения информации о биологической обстановке, деградация национальных систем здравоохранения, навязывание поставщиков медицинского оборудования и препаратов.

Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ

Также Кириллов отметил, что деятельность США в сфере здравоохранения сопровождается строительством военных лабораторий вдоль границ геополитических противников, сбором штаммов особо опасных микроорганизмов, специфичных для определенных территорий, а также испытанием токсичных препаратов на людях.

Ранее мы сообщили о том, что МО РФ заявило, что за вспышкой Эболы в сентябре 2022 года в Африке могут стоять США.

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны рф, сша
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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