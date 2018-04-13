В МИД РФ оценили соглашение Pfizer и главы ЕК.

Коррупционный скандал вокруг главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу закупки антиковидных вакцин свидетельствует об очередном кризисе либеральной диктатуры. Такое мнение в рамках высупления на регулярном брифинге с журналистами, организованного на полях Петербургского международного экономического форума, сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она напомнила, что Евросоюз пытается бороться с коррупцией извне регионального содружества, хотя гнездовье этой проблемы находится внутри самого ЕС, а не за пределами.

Урсула фон дер Ляйен - обвиняется не через газетную травлю, а через установленные соответствующие юридические механизмы в колоссальной коррупционной схеме, а именно закупке у одного производителя, преимущественно у фармацевтической компании Pfizer, вакцин на астрономическую сумму. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат напомнила коллегам о том, что в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения глава Еврокомиссии "сама лично решила взять в свои руки защиту населения Евросоюза от пандемии коронавирусной инфекции. В результате Евросоюз приобрел баснословное количество вакцин, которое в разы превышало население ЕС. Стоимость закупки составила "астрономическую сумму и в основном у одного поставщика". Эти договоренности были достигнуты без тендеров, документов и свидетелей,а решения принимались при помощи SMS-переписки, которую стороны зачистили.

Захарова: киевский режим перерастает из неонацистского в международную террористическую ячейку.

Фото и видео: МИД России