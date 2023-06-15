Захарова: киевский режим перерастает из неонацистского в международную террористическую ячейку

Дипломат прокомментировала информацию о возможном переводе Украины на израильскую модель сотрудничества с НАТО.

Киевский режим перерастает из неонацистского в международную террористическую ячейку. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках брифинга на ПМЭФ.

Дипломат прокомментировала информацию о возможном переводе Украины на израильскую модель сотрудничества с НАТО, которая появилась в газете The New York Times. По ее словам, эта модель не поможет в разрешении ситуации на Украине. Также Захарова отметила, что киевский режим перерастает в террористическую ячейку из-за ударов по мирному населению.

Как иметь дело с террористическим режимом международной структуре? Если НАТО раньше поддерживали террористические ячейки кулуарно, то теперь будут в открытую. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова прокомментировала решение Финляндии выслать российских дипломатов.

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