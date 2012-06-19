Захарова прокомментировала решение Финляндии выслать российских дипломатов

В МИД РФ рассказали, что ответ Москвы еще прорабатывается.

Ответ на решение правительства Финляндии о высылке девяти российских дипломатов находится на стадии проработки, далее последует реакция со стороны российского руководства. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами, организованного на полях ПМЭФ, сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

К сожалению, официальные Хельсинки ведут себя враждебно. Ответ находится на стадии проработки. Можете не сомневаться, он последует, и как только он будет сформирован, мы обязательно о нем всех проинформируем. Мария Захарова, рпесс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2023 году проходит 14-17 июня в Северной столице.

Захарова назвала процесс против Трампа "диковатой историей" либеральной диктатуры США.

Фото и видео: МИД России