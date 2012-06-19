Захарова прокомментировала решение Финляндии выслать российских дипломатов

Ответ на решение правительства Финляндии о высылке девяти российских дипломатов находится на стадии проработки, далее последует реакция со стороны российского руководства. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами, организованного на полях ПМЭФ, сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.
К сожалению, официальные Хельсинки ведут себя враждебно. Ответ находится на стадии проработки. Можете не сомневаться, он последует, и как только он будет сформирован, мы обязательно о нем всех проинформируем.
Мария Захарова, рпесс-секретарь МИД РФ
Напомним, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2023 году проходит 14-17 июня в Северной столице.
Захарова назвала процесс против Трампа "диковатой историей" либеральной диктатуры США.
Фото и видео: МИД России
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