В МИД РФ оценила предъявленные бывшему президенту США обвинения.

Обвинения, предъявленные экс-президенту США Дональду Трампу, в соответствии с которыми ему грозит до 400 лет лишения свободы, вполне укладываются в логику прочих "диковатых историй" либеральной диктатуры США. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами, организованном на полях Петербургского международного экономического форума, сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница ответила на просьбу СМИ прокомментировать соответствующие обвинения в отношении эк-лидера Белого дома Дональда Трампа и возможный срок лишения свободы политика. Мария Захарова отметила, что "ничего тут нет удивительного".

Это такая демократия в разливе либеральной диктатуры. Именно такие диковатые истории и являются диктатурой либерализма. А что касается 400 лет, видимо, поэтому они его и боятся, что считают бессмертным. Но чудес и мистификаций мы будем видеть все дальше, все больше. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во вторник 13 июня суд в Майами предъявил Дональду Трампу уголовные обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Экс-президенту США грозит до 400 лет лишения свободы и крупный денежный штраф. В обвинительном заключении, размещенного 9 июня в электронной базе данных суда Южного округа штата Флорида, американские компетентные органы предъявили подозреваемому и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам.

Захарова: при поддержке внешних сил террористов создает угрозы безопасности вокруг Афганистана.

Фото и видео: МИД России