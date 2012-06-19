Захарова: при поддержке внешних сил ИГ* создает угрозы безопасности вокруг Афганистана

В МИД РФ оценили ситуацию на Ближнем Востоке.

Запрещенная в России террористическая организация "ИГ" стремится подорвать безопасность и стабильность на территории Афганистана и соседних государств. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами, организованном на полях Петербургского международного экономического форума, сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что боевики опираются на поддержку извне государства.

Ситуация с безопасностью в Афганистане характеризуется как напряженная. Очевидно, что ведет подрывную деятельность против нынешних властей страны. Одновременно преследуется цель подорвать стабильность на соседних с Афганистаном территориях центральноазиатских государств. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению дипломата, поддержку международным террористам оказывают внешние силы. Это подтверждают сами представители запрещенного в России движения. Они говорят о финансировании этой террористической группировки иностранными спецслужбами, наличие в своих рядах "террористов из-за рубежа".

Захарова сообщила, что Украина отвергает любые возможности для переговоров с Россией.

Фото и видео: ПМЭФ-2023