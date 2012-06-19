В МИД РФ считают, что речь идет о мировом прецеденте.

Киевский режим отвергает любые возможности для переговоров с Москвой в угоду странам коллективного Запада. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с прессой сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница выступила перед СМИ на полях Петербургского международного экономического форума в 2023 году.

Киевский режим в угоду Западу настойчиво и принципиально отвергает любые возможности для переговоров. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат, говоря о реакции Москвы на мирные инициативы по разрешению украинского кризиса, напомнила журналистам о том, что украинские представители сами себе заблокировали все возможности для переговоров с Россией на законодательном уровне. В МИД РФ уточнила, что не уверена, что в мировой практике вообще существовал когда-либо подобный прецедент, что властвующий режим в стране или политики запретили себе вести переговоры с кем-то еще. Однако именно это и произошло на Украине.

Киев продолжает обстрелы, пока Россия спасает людей, заявила Захарова.

Фото и видео: ПМЭФ-2023