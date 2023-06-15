Киев продолжает обстрелы, пока Россия спасает людей, заявила Захарова

Мария Захарова оценила ситуацию с украинским кризисом и Херсонской области.

Украинские власти продолжают обстрелы гражданских объектов на фоне усилий России по спасению жителей пострадавших районов Херсонской области от разрушения Каховской ГЭС. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге, проводимом на полях Петербургского международного экономического форума, сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

В то время как Россия прикладывает максимум усилий для спасения жителей пострадавших районов и обеспечения их всем необходимым, киевские власти продолжают обстрелы гражданских объектов. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по Каховской гидроэлектростанции. В результате была разрушена верхняя часть станции, но сама дамба водохранилища не пострадала. В настоящее время идет нерегулируемый сброс воды. Глава местной администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на киевский режим. Пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков добавил, что противник поставил перед собой задачу по лишения Крым воды.

Захарова обвинила Киев в имитации расследования аварии на Каховской ГЭС.

Фото и видео: ПМЭФ-2023