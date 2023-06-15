Захарова обвинила Киев в имитации расследования аварии на Каховской ГЭС

Киевский режим пытается имитировать расследование разрушения Каховской гидроэлектростанции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница провела мероприятие на полях Петербургского международного экономического форума в 2023 году. Спикер напомнила о том, что Киев заблокировал все инициативы о мирных переговорах с Москвой на законодательном уровне для себя.
Режим Зеленского пытается имитировать расследование разрушения на Каховской ГЭС... Они в хамской манере отмели инициативу президента Турции о создании международной комиссии.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
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Фото и видео: ПМЭФ-2023
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