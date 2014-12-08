  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Захарова: Франция должна рассказать, зачем Макрон хочет приехать на саммит БРИКС
Сегодня, 11:34
140
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Захарова: Франция должна рассказать, зачем Макрон хочет приехать на саммит БРИКС

0 0

Дипломат подчеркнула, что в отношении данной организации Париж не испытывал никакого интереса.

Франция должна рассказать, зачем президент Эммануэль Макрон хочет приехать на саммит БРИКС в ЮАР. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, Франция не имеет никакого отношения к БРИКС. Она также подчеркнула, что в отношении данной организации Париж не испытывал никакого интереса. Захарова не исключает, что это может быть "какой-то троянский конь" с их стороны.

Я думаю, что в первую очередь должны высказаться в Елисейском дворце или те, кто будут делегированы.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова связала высылку дипломатов РФ из Хельсинки с интересами НАТО.

Фото: МИД России

Теги: брикс, мария захарова, мид россии, президент франции, эммануэль макрон
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии