Захарова: Франция должна рассказать, зачем Макрон хочет приехать на саммит БРИКС

Франция должна рассказать, зачем президент Эммануэль Макрон хочет приехать на саммит БРИКС в ЮАР. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, Франция не имеет никакого отношения к БРИКС. Она также подчеркнула, что в отношении данной организации Париж не испытывал никакого интереса. Захарова не исключает, что это может быть "какой-то троянский конь" с их стороны.
Я думаю, что в первую очередь должны высказаться в Елисейском дворце или те, кто будут делегированы.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Ранее Захарова связала высылку дипломатов РФ из Хельсинки с интересами НАТО.
Фото: МИД России
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