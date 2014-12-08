Захарова: Франция должна рассказать, зачем Макрон хочет приехать на саммит БРИКС

Дипломат подчеркнула, что в отношении данной организации Париж не испытывал никакого интереса.

Франция должна рассказать, зачем президент Эммануэль Макрон хочет приехать на саммит БРИКС в ЮАР. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, Франция не имеет никакого отношения к БРИКС. Она также подчеркнула, что в отношении данной организации Париж не испытывал никакого интереса. Захарова не исключает, что это может быть "какой-то троянский конь" с их стороны.

Я думаю, что в первую очередь должны высказаться в Елисейском дворце или те, кто будут делегированы. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова связала высылку дипломатов РФ из Хельсинки с интересами НАТО.

Фото: МИД России