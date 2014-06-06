Захарова связала высылку дипломатов РФ из Хельсинки с интересами НАТО

В МИД РФ объяснили,почему Запад не дает российским дипучреждениям спокойно работать на своей территории.

Высылка российских дипломатов с территории Финляндии связана с интересами натовских представителей, которые находятся под контролем американской стороны. Такое заявление в эфире проекта "Соловьев Live" высказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница напомнила о том, что коллективный Запад не заинтересован в том,чтобы российские заграничные учреждения могли выстраивать отношения с соотечественниками за пределами страны, поддерживать и оказывать помощь людям, которые исторически жили в РФ и находятся сейчас не в России по различным причинам. Она добавила, что Северная европа уже по традиции остается "вотчиной контроля туманного Альбиона".

Это все делается не потому, что это нужно Хельсинки или финскому народу, это нужно натоцентричным или даже внутрь входящим в НАТО ячейкам, которые контролируются США, и непосредственно Вашингтону, и, я думаю, Лондону. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Киевский режим окончательно стал террористическим, заявила Захарова.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live