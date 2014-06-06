Киевский режим окончательно стал террористическим, заявила Захарова

Мария Захарова рассказала о влиянии англосаксов на Украину.

Киевский режим за последний год окончательно превратился в террористический. Такое мнение в эфире проекта "Соловьев Live" высказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница заметила, что эксперты уже говорят о том, что управление Украиной происходит "англосаксами вручную". Речь идет о Великобритании и США. При этом вся политическая конструкция соседнего с РФ государством сформирована и внедрена из-за границы, а финансовое, материальное, техническое и экономическое обоснование существования режима президента Владимира Зеленского осуществляется извне.

На глазах у международного сообщества киевский режим за этот год окончательно превратился в режим террористический. Только есть еще одна очень важная деталь – международный. Потому что в их состав вооруженных сил входит огромное число иностранцев. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова обвинила Молдавию в двуличности из-за вопроса о СНГ.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live