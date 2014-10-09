Захарова обвинила Молдавию в двуличности из-за вопроса о СНГ

В МИД РФ рассказали о стремлении президента Майи Санду покинуть СНГ, не лишаясь преференций для республики.

Линия кишиневских властей двулична, так как они говорят о стремлении уйти от сотрудничества с СНГ (одружества Независимых Государств), но при этом Молдавия не спешит отказываться от социально-экономических преимуществ, которые дает участие в этом региональном альянсе. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница уточнила, что говорит о таких преференциях как безвизовый режим, зоне свободной торговли и социальные послабления для трудовых мигрантов.

Линия молдавских властей довольно двулична. Давая понять о стремлении расстаться с СНГ, они, тем не менее, не спешат отказываться от имеющихся социально-экономических преимуществ от участия в Содружестве. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России