Мария Захарова обратилась к Белому дому и Госдепу США.

Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова считает, что американская сторона обязана публично ответить на вопросы, имеющиеся у российской стороны по использованию американского оружия Вооруженными силами Украины после проведения "пробных ударов" по шлюзам Каховской плотины. Соответствующее заявление сотрудница МИД РФ сделала в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве. Она оценила публикацию от издания The Washington Post от 29 декабря 2022 года, которую ранее на заседании Совета Безопасности ООН также упоминал Василий Небензя.

Украинский генерал Ковальчук сказал, что ВСУ еще тогда нанесли, теперь прямая цитата: "пробный удар из американской реактивной системы залпового огня РСЗО HIMARS - по одному из шлюзов Каховской плотины, чтобы сделать в нем отверстие и посмотреть, насколько поднимется вода в Днепре... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница пояснила, что у российской дипломатии возникает вопрос к американскому координатору по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джону Кирби пресс-секретарб администрации США при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер, связанный с тем, знали ли они об этом высказывании высокопоставленного руководителя ВСУ. Мария Захарова считает, что это напрямую касается как Белого дома, так и Госдепа. Речь идет о том, понимают ли чиновники в Вашингтоне как именно используется американское вооружение, которое отправляется Западом в качестве военной помощи и осуществляемых на счет налогоплательщиков США. Она уточнила, что РСЗО США применяется в отношении гражданской инфрастуктуры в третьих странах, о чем ранее напечатала местная газета.

Захарова отметила, что РФ не видит необходимости в повторных референдумах в новых регионах.

Фото и видео: МИД России