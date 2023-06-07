Захарова отметила, что РФ не видит необходимости в повторных референдумах в новых регионах

В МИД оценили решение жителей новых регионов по присоединению к РФ.

Москва не видит необходимости в проведении повторных референдумов в новых регионах России (Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской области) принятое их жителями решение окончательно. Такое мнение высказала в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Таким образом дипломат поррасуждала западных инициативах со стороны нескольких государств в отношении мирного урегулирования украинского кризиса.

Мы абсолютно не видим необходимости в повторных референдумах в наших новых регионах об их присоединении к России. Принятое населением сентябре 2022 года решение является окончательным, пересмотру не подлежит. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД назвали условие возобновления российско-украинских переговоров.

Фото и видео: МИД России