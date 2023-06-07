В МИД назвали условие возобновления российско-украинских переговоров

Мария Захарова рассказала о тм,что Запад не готов к переговорам с Москвой.

Россию не нужно побуждать к переговорам по Украине, так как Москва их никогда не блокировала, поэтому сейчас все зависит от готовности Киева и стран коллективного Запада к обсуждению "новых геополитических реалий". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница добавила, что возобновление переговоров в первую очередь зависит в большей степени именно от Запада, а не Киева. На текущий момент никакой готовности от недружественных стран по теме МИД РФ не видит.

В вопросе урегулирования украинского кризиса важно понимать, что Россию не нужно побуждать к переговорам, так как она никогда их не блокировала. Сегодня возобновление прерванного киевским режимом... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России оценили роль Китая в попытке урегулирования на Украине.

Фото и видео: МИД России