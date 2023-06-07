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В МИД России оценили роль Китая в попытке урегулирования на Украине

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Чиновница оценила попытку Пекина повлиять на начало переговоров между Киевом и Москвой.

Москва приветствует готовность Пекина играть позитивную роль в мирном урегулировании конфликта на Украине. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница пояснила,что многие пункты китайской инициативы созвучны российскому подходу, поэтому могут быть взяты за основу мирного урегулирования ситуации в тот момент, когда готовность к этому этапу покажут страны коллективного Запада и Киев.

Приветствуем готовность КНР играть позитивную роль в деле мирного разрешения украинского кризиса, конструктивные соображения, изложенные в составленном китайской стороной документе.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Россия планирует безвозмездно поставить в Нигерию 34 тыс. тонн удобрений.

Фото и видео: МИД России

Теги: китай, мария захарова, мид, переговоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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