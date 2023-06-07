Россия планирует безвозмездно поставить в Нигерию 34 тыс. тонн удобрений

Мария Захарова оценила продовольственную поддержку Африки.

Россия намерена отправить 34 тысяч тонн удобрений в Нигерию на безвозмездной основе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский постоянный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница напомнила прессе о том, что ранее страна отправила африканским партнерам 20 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. Тогда поставки шли в Малави, а еще 34 тысячи тонн - в Кению.

На очереди поставка еще 34 тыс. тонн в Нигерию. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России