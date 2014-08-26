МИД России заявил о планах Киева устроить провокацию с ядерным топливом

Мария Захарова оценила готовность Киева к другим диверсиям.

Киевский режим на фоне военных неуспехов рассматривает возможность подрыва в городе Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом. Такое заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница заметила, что власти страны получают сигналы о других террористических актах, методах и планах, которыми "не гнушаются украинские власти". Она указала на политическую агонию руководства в Киеве.

Из-за отсутствия военных успехов в противостоянии с Россией киевский режим рассматривает возможность подрыва в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом и последующим обвинением Москвы в нанесении ракетного удара по атомному объекту. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению Марии Захаровой, киевские представители сами себя довели до края и загнали в тупик, а теперь не могут выбраться из этой ситуации или набраться сил на то,что успешно продали страну народ и историю государства, поэтому сейчас занимаются подобными диверсиями и террористическими актами.

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Фото и видео: МИД России