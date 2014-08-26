МИД РФ: сторонники "золотого миллиарда" в стремлении сократить население дошли до Украины

Мария Захарова процитировала немецкого аналитики Вольфа Меркеля.

Западные сторонники идеи "золотого миллиарда" в стремлении сократить население Земли, чего они никогда не скрывали, дошли до европейского региона и Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По словам дипломата, украинцы для "золотого миллиарда" не представляют из себя никакой ценности. В МИД РФ добавили, что стороники этой инициативы набивают собственные карманы за счет производства оружия, коррупционных схем поставки этого вооружения и не боятся уничтожать людей.

Воевать до последнего украинца - вот это и есть истинный план тех, кто отстаивает теорию "золотого миллиарда". Они же даже не скрывали все эти годы, что сокращение населения Земли, - одна из их приоритетных задач. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мариия Захарова в этой связи напомнила слова немецкого политолога Вольфа Меркеля, который в своей речи отметил, что люди у киевского режима закончатся раньше, чем поставляемое западными странами оружие.

МИД РФ: Киев однажды направит "террористическое нутро" против своих же создателей.

Фото и видео: МИД России