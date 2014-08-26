МИД РФ: Киев однажды направит "террористическое нутро" против своих же создателей

В Москве считают, что Западу пора увидеть угрозу, которую представляют из себя власти в Киеве.

Украинские власти, как и все экстремистские организации, в какой-то момент направит свое "террористическое нутро" против своих же создателей. Такое мнение в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве высказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Я напомню, так было со всеми террористическими организациями. Сначала Запад их с ложечки кормил, взращивал, потом уже откармливал, думая, что на убой, а потом оказывалось, что делал это все на убой себе, потому что в какой-то момент эти монстры начинали пожирать своих создателей. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Российская чиновница заметила, что если у западной общественности, экспертов, политологов, людей, которые отвечают за безопасность региона и своих стран, есть сомнения в том, что киевский режим не обернет свое террористическое нутро против своих же кураторов, то они жестко ошибаются.

РФ предпримет усилия для выяснения обстоятельств подрыва аммиакопровода Тольятти - Одесса.

Фото и видео: МИД России