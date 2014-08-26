Мария Захарова считает, что Киев не настроен на возобновление работы магистрали.

Москва приложит усилия для того, чтобы выяснить обстоятельства подрыва аммиакопровода "Тольятти - Одесса", расположенного на территории Харьковской области. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница пояснила, что уже на текущий момент понятно, что реанимации работы этой магистрали никогда не был заинтересован именно Киев.

Предпримем усилия для того, чтоб прояснить обстоятельства происшествия, но уже сейчас можно констатировать, что единственной страной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода, безусловно, киевский режим. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ полагают, что на восстановление поврежденного аммиакопроводауйдет от одного и трех месяцев при наличии у сотрудников ремонтной службы доступа к объекту. По версии Марии Захаровой, киевский режим остается единственной стороной, которая не заинтересована в работе аммиакопровода "Тольятти - Одесса".

Захарова потребовала от Секретариата ООН ответить на вопрос о Каховской ГЭС.

Фото и видео: МИД России.