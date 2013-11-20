Захарова потребовала от Секретариата ООН ответить на вопрос о Каховской ГЭС

Дипломат перечислила несколько мер, который мог бы принять Секретариат ООН после получения письма.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Секретариата ООН ответить на вопрос постоянного представителя России в ООН Василия Небензи о Каховской ГЭС. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Отмечается, что в октябре 2022 года Небензя призывал генсека организации Антониу Гутерриша обратить внимание на провокации киевского режима в отношении ГЭС. Дипломат перечислила несколько мер, который мог бы принять Секретариат ООН после получения письма. Одним из них, по ее словам, является передача киевскому режиму озабоченности Гутерриша.

Здесь не может быть ситуации, что они скажут, что не заметили, не в курсе, не обладают информацией. Это было официальное письмо. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова заявила, что разрушение Каховской ГЭС должно быть предметом всемирного расследования.

Фото: МИД России