Президент Чехии призвал отключить Россию от SWIFT

Милош Земан оценил действия РФ в рамках военной операции на Украине.

Президент Чехии выразил свою поддержку народу Украины. Он призвал Запад ввести более жесткие антироссийские санкции. В частности, он раскритиковал Москву за проведение военной операции на Донбассе, а также призвал коллег отключить страну от банковской системы SWIFT. Такие заявления глава государства сделал во время своего видеообращения к нации.

Я люблю русскую культуру, уважаю жертвы русского народа во Второй мировой войне. Но это не означает, что я соглашусь с тем, чтобы на территорию суверенного государства без объявления войны вступили чужие войска. Милош Земан, президент Чехии

По мнению главы Чехии, Россия атаковала территорию Украины. Это произошло при неспровоцированной Киевом агрессии. Земан уверен в том, что поведение РФ следует расценивать как преступление против мира, а иррациональное решение правительства РФ принесет вред и значительный ущерб самому государству. Президент верит в то, что ситуация может успокоиться, но не за счет "глупого компромисса", а благодаря решительной реакции против агрессора.

Глава ЕК фон дер Ляйен: экономические санкции – это "самый мощный рычаг" воздействия на Россию.

Фото и видео: YouTube / CNN Prima NEWS