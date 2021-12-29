Глава ЕК фон дер Ляйен: экономические санкции – это "самый мощный рычаг" воздействия на Россию

По словам фон дер Ляйен, Россия "будет практически отрезана от международных финансовых рынков".

Запад готов ударить по "самому слабому месту" России в случае "вторжения" на Украину. Об этом в эфире телеканала ARD заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Политик уточнила, что экономические санкции по-прежнему остаются мощнейшим рычагом воздействия на Россию. По словам фон дер Ляйен, страна "будет практически отрезана от международных финансовых рынков". Глава ЕК не стала отвечать на вопрос, имела ли она в виду отключение России от системы SWIFT. Однако, она не исключила, что антироссийские санкции затронут "все производимые товары". У России не будет шанса их заменить.

Ранее мы сообщили, что Украина стремится к членству в НАТО, несмотря на сигналы Запада.

Видео: YouTube / tagesschau