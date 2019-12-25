Ученые выяснили, что в облаках Венеры может существовать жизнь

Ученых заинтересовало присутствие на планете аммиака.

Международная группа ученых провела исследование и пришла к выводу, что в облаках Венеры, которые находятся на 45 – 60 км над поверхностью, может существовать жизнь. Речь идет про микроорганизмы. Статья была опубликована в журнале PNAS.

Ранее ученые считали, газ фосфат может быть связан с жизнедеятельностью аэробных микробов на Венере. Однако это было связано с наличием серной кислоты, как позже выяснили ученые. Теперь же исследователи обратили внимание на присутствие аммиака на планете.

Ученые считают, что аммиак на планете из неоткуда появиться не может, в том числе по причине естественных химических процессов, которые происходят на планете. По этой причине ученые считают, что аммиак могут производить микроорганизмы, которые живут в облаках Венеры.

В качестве доводов исследователи разработали целую цепочку химических реакций, в ходе которых получается аммиак. И таким образом ученые сделали вывод, что аммиак образовался из-за деятельности микробов.

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