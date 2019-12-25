Пациент скончался в монгольской провинции Завхан.

В Монголии зафиксирован третий случай смерти от бубонной чумы. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местное управление природно-очаговых заболеваний.

Мужчине было 38 лет. Известно, что в августе мужчина ел мясо сурка. Медики проверили 25 человек, с которыми контактировал гражданин Монголии. Их заставили пройти тест на чуму. Проверка показала отрицательные результаты у всех участников тестирования. С 25 июля на западе Монголии объявлен карантин. Мужчина стал третьим пациентов, скончавшимся от бубонной чумы.

Напомним, 17 провинций Монголии из 21 находятся под угрозой распространения вируса. На севере Китая объявлен третий уровень опасности. Российские эксперты считают, что заболевание не представляет опасности для населения.

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