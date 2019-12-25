В сообществе сказано, всех людей вывели из помещения.

В штабе Навального в Новосибирске распространили сероводород. Об этом сообщил штаб в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел несколько часов назад. В штабе проводили лекции оппозиционеров. В какой-то момент неизвестный вошел в помещение и разбил об пол бутылку с веществом. В штабе отметили, что сероводород "отвратительно воняет".

Штаб обратился в полицию. Правоохранительные органы прибыли на место происшествия. Пострадали два человека. Им вызвали скорую и передали медикам. "Интерфакс" запросил комментарий у пресс-службы ГУ МВД. Там пока не смогли оценить ситуацию.

Ранее мы сообщили, что в Кремле не готовы признать наличие в Белоруссии политзаключенных.

Фото: ВКонтакте / Команда Навального | Новосибирск