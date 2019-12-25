Местным жителям дали советы, чтобы избежать заражения бубонной чумой.

В Китае дали рекомендации после выявления случая бубонной чумы. Во время пресс-конференции с журналистами заместитель главы центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо рассказала, что эксперты советуют жителям автономного района Внутренняя Монголия не ночевать на пастбищах и в степях, а также не приближаться к диким зверям.

Не нужно подходить близко к диким животным или употреблять в пищу их мясо, также не рекомендуется оставаться на ночлег Пан Синхо, заместитель главы центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина

Напомним, что ранее заболевание бубонной чумой подтвердили медики у местного скотовода в хошуне Урад-Чжунци города Баян-Нур. Аналогичный случай выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с российской республикой Алтай. Там чумой заразились два человека.

Оценена вероятность распространения чумы в России.