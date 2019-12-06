В Роспотребнадзоре не боятся эпидемии бубонной чумы в России.

Оценена вероятность распространения чумы в России. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. Специалист считает, что опасности распространения данного заболевания на территории страны нет. Он напомнил, что против чумы имеются вакцина и лекарство.

Есть вакцина, можно привиться, особенно сотрудники противочумной службы, они себя прививают, население каких-то отдельных районы прививают Виктор Малеев, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Специалист добавил, что зараженные чумой в Китае и Монголии с большой долей вероятности употребляли в пищу сурков. Эксперт подчеркнул, что гражданам РФ не стоит этого делать. Малеев не исключил, что отдельные случаи заражения бубонной чумой в России возможны, но местные медики знают, как справиться с болезнью.

В Монголии зафиксирована вспышка бубонной чумы.

Видео: YouTube / Bloomberg QuickTake News