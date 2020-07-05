Пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в Китае

Ранее два случая бубонной чумы зафиксировали в регионе Монголии.

В китайском городе Баян-Нур ввели режим повышенной эпидемиологической опасности. Это связано с тем, что в регионе существует угроза возникновения локальных вспышек бубонной чумы, сообщают СМИ КНР.

Накануне медики обнаружили у местного жителя симптомы, которые обычно наблюдаются у заболевших бубонной чумой. Мужчину госпитализировали, а горожанам посоветовали соблюдать правила личной гигиены и избегать мест, где водятся грызуны. Режим повышенной опасности продлится в городе до начала 2021 года.

Напопним, что ранее два случая бубонной чумы зафиксировали в регионе Монголии, граничащем с Республикой Алтай. Российские дипломаты заверили, что больных изолировали, а местные власти приняли все необходимые меры, причин для беспокойства нет.

Видео: YouTube / New China TV