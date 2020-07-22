Предки страусов появились примерно 8 млн лет назад в северо-западном Причерноморье.

Молдавия и Украина оказались родиной современных страусов. Об этом сообщает научный журнал Earth-Science Reviews.

Ученые отслеживают эволюцию предков страусов с помощью скорлупы, которая хорошо сохранялась благодаря своей толщине. С её помощи палеонтологи различают виды, подвиды или даже популяции птиц. Этот вид страуса появился примерно 8 млн лет назад в Причерноморье. Ученые уточнили, что их скорлупа очень напоминает скорлупу современных страусов, поэтому они сделали вывод, что это их предок.

Специалисты полагают, что самый древний страус появился в Южной Африке примерно 23 млн лет назад. Около 15 млн лет назад его родственники попали в современную Турцию, а затем расселились до нынешней Индии и Монголии, потом до Евразии, Китая, Пиренейского полуострова и Канарских островов.

Ранее мы сообщили, что ученые зафиксировали аномальное поведение магнитного поля Земли.

Видео: Youtube/Nat Geo WILD, Палеонтологический институт имени А. А. Борисяка РАН