Стратегия Star Trek: Infinite во вселенной "Звёздного пути" выйдет 12 октября

Игра выйдет в свет 12 октября.

Компания Paradox Interactive публично объявила о том, что официальный релиз космической стратегии Star Trek: Infinite состоится 12 октября 2023 года. Ее разработкой занимается стадия Nimble Giant Entertainment, а события в проекте развернутся за несколько десятилетий до той истории, которую показывал зрителям сериал "Звёздный путь: Следующее поколение". Поклонники франшизы могут оформить предзаказ в стриминговом сервисе Steam. В настоящее время за базовую версию создатели просят 1 329 рублей, а за расширенную — 1 799 рублей. Ранняя покупка откроет геймерам доступ к нескольким бонусам, включая облики из анимационного сериала "Звёздный путь: Нижние палубы", научный корабль U.S.S. Cerritos и специальную озвучку клингонского советника.

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Фото и видео: YouTube / Paradox Interactive