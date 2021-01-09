Показан скин Жан-Клода Ван Дамма для Джонни Кейджа в новом трейлере Mortal Kombat 1

Релиз игры намечен на 19 сентября.

Компания Warner Bros. Games и NetherRealm Studios представили в социальных сетях свежий трейлер файтинга Mortal Kombat 1, в котором наконец-то во всей красе показали облик персонажа Джонни Кейджа в виде актера Жан-Клода Ван Дамма. К сожалению, данный скин для игрока является частью только премиального издания Mortal Kombat 1 и не будет доступен обладателям обычной версии компьютерной игры. Сюжет развернется в альтернативной вселенной, созданной Лю Каном после событий предыдущей части Mortal Kombat, в которой Лю Кан победил Кронику и стал полноценным божеством.

Официальный релиз проекта Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября 2023 года для игровых консолей PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch. На персональных компьютерах игра появится в стриминговых сервисах Steam и Epic Games Store.

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Фото и видео: YouTube / Mortal Kombat 1