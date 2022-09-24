Уехавший в США Незлобин признался, что его доход упал в десять раз

Комик объяснил, что пытается "играть в NBA" в мире стендапа.

Российский юморист и шоумен Александр Незлобин стал гостем YouTube-шоу Atipa, в котором признался, что после эмиграции в США его доход сильно упал. Бывший резидент проекта Comedy Club заметил, что у него получается давать концерты в Америке. Однако таких гонораров, которые у него фиксировались в России, теперь нет. Гость программы заметил, что переехал ради творческой реализации. Он добавил, что в США уровень стендапа находится на более высоком уровне, чем в других государствах. Он добавил, что может сравнить ситуацию с баскетбольной лигой NBA. Комик пояснил, что захотел попробовать свои силы в "в NBA".

Это сейчас единственный мой бизнес. Он приносит в десять раз меньше, чем я зарабатывал на продюсировании фильмов. Выбор пал на Штаты, потому что мне всегда казалось, что стендап на высоком уровне только в США. Александр Незлобин, комик и продюссер

Вышел трейлер фильма-тренинга "Я богиня" с Сашей Бортич.

Фото и видео: YouTube / AITPA