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Экс-депутат ЗакСа Максим Резник уехал из РФ
Сегодня, 17:53
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Экс-депутат ЗакСа Максим Резник уехал из РФ

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Еще в апреле суд вынес приговор в отношении бывшего депутата ЗакСа. 

Из России уехал экс-депутат ЗакСа Максим Резник. Об этом он сообщил в своем tg-канале. 

Высокопоставленный собеседник "Невских Новостей" прокомментировал переезд политика в другую страну. По словам эксперта, сейчас Резник находится в Армении. Правоохранители не блоировали для него выезд из РФ, потому что реально ущерба безопасности родины он причинить не может.

Напомним, еще в апреле суд вынес приговор в отношении бывшего депутата ЗакСа Максима Резника. По версии следствия, не позднее 9 марта 2021 года Резник приобрёл без цели сбыта 18,2 граммов марихуаны. Он был задержан 17 июня. По месту жительства и регистрации бывшего депутата был проведён обыск. Свою вину Резник не признал.

Ранее на Piter.tv: Путин подписал поправки к законам о военной службе.

Фото: объединенная пресс-служба городских судов

Теги: максим резник, уехал из россии, экс-депутат, эмиграция
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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