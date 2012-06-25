  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин подписал поправки к законам о военной службе
Сегодня, 16:54
160
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Путин подписал поправки к законам о военной службе

0 0

Поправки предусматривают  лишение свободы сроком до 10 лет.

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за отказ участвовать в военных действиях Документ опубликовали на  официальном интернет-портале правовой информации.

Отметим, что поправки предусматривают  лишение свободы сроком до 10 лет за "повлёкший тяжкие последствия" отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения (либо в условиях вооружённого конфликта).

Кроме того, граждане, отказавшиеся исполнять приказ начальника, который был отдан в таких же условиях, тоже понесут ответственность.

Ранее на Piter.tv: в Польше отказались принимать уклоняющихся от мобилизации граждан России.

Фото: Pexels

Теги: новый закон, путин
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии