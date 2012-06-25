Путин подписал поправки к законам о военной службе

Поправки предусматривают лишение свободы сроком до 10 лет.

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за отказ участвовать в военных действиях Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Отметим, что поправки предусматривают лишение свободы сроком до 10 лет за "повлёкший тяжкие последствия" отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения (либо в условиях вооружённого конфликта).

Кроме того, граждане, отказавшиеся исполнять приказ начальника, который был отдан в таких же условиях, тоже понесут ответственность.

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