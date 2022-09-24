В Польше отказались принимать уклоняющихся от мобилизации граждан России

Станислав Жарын не считает побег россиян из страны борьбой против российских властей или поддержкой Украины.

В Польше отказались принимать на собственной территории уклоняющихся от частичной мобилизации граждан России. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами в Варшаве сделал уполномоченный местного правительства по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарын. Чиновник прокомментировал решение части граждан РФ покинуть страну из-за недавнего объявления Владимира Путина.

Мы не должны таких людей массово принимать. Эти люди могут представлять опасность для нашей страны. Волна дезертирства не может рассматриваться как бунт против властей или бунт против. Станислав Жарын, чиновник Польши

Напомним, что президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации из-за украинского кризиса.

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Фото и видео: YouTube / TVP Info