Президент Белоруссии Лукашенко предрек Польше "грандиозный шухер" накануне выборов

Политик напомнил о том, что Варшава обостряет контакты с другими странами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек Польше "грандиозный шухер" накануне выборов. Во время посещения государственного мемориального комплекса "Хатынь" политик рассказал, что народ Польши не позволят своему руководству развязать войну.

Но если поляки вообще очумеют и где-то войнушку развяжут — это конец стране. Но, думаю, до этого не дойдет, потому что польский народ не позволит. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик добавил, что на текущий момент Польша меньше страдает от санкционного противостояния Евросоюза с Москвой и Минском. При этом поддержку Варшаве оказывают американцы. Это позволяет польскому руководству обострять свои отношения с отдельными государствами. В частности, речь идет о требовании от Германии репараций за Вторую мировую войну.

Лукашенко потребовал подготовить "абсолютно откровенную" Концепцию нацбезопасности.

Фото и видео: YouTube / Информационное агентство БелТА