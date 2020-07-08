Лукашенко потребовал подготовить "абсолютно откровенную" Концепцию нацбезопасности

В Белоруссии напомнили, что давно организовали с РФ совместное оборонное пространство.

Белорусский президент Александр Лукашенко потребовал подготовить "абсолютно откровенную" обновленную Концепцию национальной безопасности. Об этом глава государства упомянул во время встречи с местным государственным секретарем Совета по безопасности республики Александром Вольфовичем. Политик уверен в том, что соседние страны должны понимать, каким образом Минск будет реагировать на существующую опасность. Он призвал действовать честно и без утайки.

Я бы попросил… чтобы она была абсолютно откровенная. Не надо ничего прятать, исходя из каких-то политических мотивов или даже экономических. Мы должны честно прописать те риски, угрозы, которые существуют, и нашу реакцию на них. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава республики добавил, что с Россией Минск сформировал совместное оборонное пространство, а также "фактически общие" Вооруженные силы. Он добавил, что никто не должен критиковать или делать "чрезвычайные заявления" о том, что сотрудничество Белоруссии с Россией является удивительным. Александр Лукашенко добавил, что об этом заявлено уже 20 лет назад после подписания договоренностей между Минском и Москвой.

ШОС превращается в глобальную организацию, заявил Лукашенко.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого