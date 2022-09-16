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ШОС превращается в глобальную организацию, заявил Лукашенко

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества о том, что  что ШОС превратится из региональной системы в глобальную. Политик призвал коллег не упустить данный момент в развитии структуры. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках расширенного заседания, проводимого в Самарканде.

Я очень внимательно наблюдал, как после образования ШОС боролась за свое региональное лидерство. Сейчас и момент такой, что … мир уже не будет таким, как раньше, и взгляды всего прогрессивного человечества обращены к ШОС

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По мнению лидера республики, в настоящее время требуется дать шанс тем государствам, которые хотят найти для себя альтернативу западному мироустройству в существующих условиях. Минск выступает за признание ШОС как мировой организации, способной адекватно отвечать конкурентам.

ШОС противостоит попыткам установить однополярный мир, заявил Лукашенко.

Фото и видео: ШОС, Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, белоруссия, шос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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