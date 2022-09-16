ШОС противостоит попыткам установить однополярный мир, заявил Лукашенко

Александр Лукашенко оценил перспективы ШОС в противодействии санкционной войне Запада.

ШОС противостоит попыткам установить однополярный мир. Соответствующее заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко в ходе выступления на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества, проводимого в Самарканде. По словам политика, страны-члены ШОС являются единомышленниками.

Чрезвычайно важно, что ШОС объединяет государства-единомышленники, которые опираются на принцип полицентричной модели и решительно противостоят попыткам отдельных стран и блоков сохранить однополярный мир... Шанхайский дух и всесторонне сотрудничество способны стать крепким фундаментом для новой архитектуры мира. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лидер республики добавил, что Шанхайская организация сотрудничества предоставляет из себя реальную международную площадку для равноправного, уважительного диалога между странами. При этом в мире Минск фиксирует кардикальные изменения в глабальном мироустройстве, проведение санкционной войны, развязанной коллективным Западом. В ШОС вырабатываются напротив, цивилизованные подходы к решению актуальных международных и региональных вопросов.

ШОС начала процедуру присоединения Белоруссии к организации.

Фото и видео: ШОС