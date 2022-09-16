ШОС начала процедуру присоединения Белоруссии к организации

Шавкат Мирзиеев рассказал о том, какие еще страны хотят присоединиться к ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества начала процедуру присоединения Белоруссии к организации. Соответствующее заявление в ходе заседания ШОС в Самарканде сделал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. По словам политика, процедура по присоединению Минска к ШОС уже ведется.

Мы начинаем процедуру по предоставлению Республики Беларусь статуса полноправного члена ШОС. Шавкат Мирзиеев, глава Узбекистана

Глава государства также приветствовал подписание международного меморандума о предоставлении статуса стран-партнеров по диалогу Египту и Катару. Аналогичный статус в скором времени также будет предоставлен Бахрейну, Кувейту, Объединенным Арабским Эмиратам, Мальдивам и Мьянме. Напомним, что еще в первый день саммита ШОС в 2022 году власти Ирана подписали документ об обязательствах для вступления в ряды ШОС как полноправного участника.

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