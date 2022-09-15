Лукашенко: Белоруссии пора стать членом "шанхайской семьи"

Он напомнил, что с Минск начал сотрудничать с ШОС 12 лет назад.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает ,что стране пора стать членом "шанхайской семьи". Об этом он заявил на встрече с генсеком ШОС Чжан Мином в ходе своего визита в Самарканд.

Белорусский лидер отметил, что это решение было принято в результате работы в качестве наблюдателя в организации. Он подчеркнул, что в ШОС поддержали Белоруссию на этом пути. Лукашенко напомнил, что с Минск начал сотрудничать с организацией 12 лет назад.

Тогда ШОС была еще молодой организацией и только пыталась встроиться в мировой порядок. Это сейчас на Шанхайскую организацию сотрудничества смотрят как на будущее, очень влиятельный полюс. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко пообещал не дать Европе замерзнуть.

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