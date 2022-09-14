По словам президента, если сейчас он поможет Европе, то когда-нибудь и Европа поможет его стране.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не дать Европе замерзнуть. Об этом он заявил, когда колол дрова. Его слова приводит Telegram-канал "Пул Первого".

Глава республики отметил, что если сейчас он поможет Европе, то когда-нибудь и Европа поможет его стране. Он также заявил, что европейским государствам сейчас не стоит выбирать, какие будут дрова, когда важен вопрос тепла.

Надо подумать, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий не замерзли, это наши соседи, может, одумаются. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее мы сообщали, что Еврокомиссия предложит ввести предельную цену на российский газ.

Видео: Telegram / Пул Первого