Еврокомиссия предложит ввести предельную цену на российский газ

Урсула фон дер Ляйен рассказала о пяти мерах нормализации энергетического кризиса в ЕС.

Европейская комиссия предложит ввести предельную цену на российский природный газ. Соответствующее заявление глава ЕК сделала в ходе пресс-конференции в Брюсселе. Она пояснила, что руководство региона предложит странам-участницам пять мер по реализации стратегии, которая должна нормализовать энергетическую ситуацию в Евросоюзе.В частности, местных потребителей могут обязать сокращать потребление электроэнергии в пиковые часы.

Нефтегазовые компании также сделали огромные прибыли. Поэтому мы предложим, чтобы был вклад солидарности для компаний сектора ископаемого топлива. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Также ЕК рассматривает вариант введения лимита на доходы для европейских компаний, которые производят электричество с низкими затратами, но получают сверхдоходы за счет высоких цен на энергоносители. По словам фон Ляйен, такую "неожиданную прибыль" бизнес может передавать национальной экономике своей страны. Денежные средства уйдут на помощь уязвимых категорий потребителей и бизнеса или на развитие чистых источников энергии.

Еврокомиссия изучает возможность введения лимита цен на сжиженный газ.

Фото и видео: European Commission