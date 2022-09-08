Еврокомиссия изучает возможность введения лимита цен на сжиженный газ

Урсула фон дер Ляйен хочет сохранить конкурентность ЕС.

Еврокомиссия изучает возможность введения лимита цен на сжиженный природный газ. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции в Брюсселе сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Чиновница пояснила, что речь идет об ограничениях на всей территории Евросоюза. При этом руководство рассчитывает на то, что регион останется конкурентоспособным для поставщиков СПГ-ресурсов.

Мы смотрим сейчас на то, чтобы мы оставались конкурентными для поставщиков СПГ, но чтобы цены, которые мы платим, не были чрезвычайно высокими… Поэтому мы также смотрим на это. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Глава Еврокомиссии не планирует контактов с Владимиром Путиным.

Фото и видео: European Commission