Глава Еврокомиссии не планирует контактов с Владимиром Путиным

Эрик Мамер ответил на вопрос о приоритете "мира для граждан ЕС".

Глава Европейской комиссии не планирует контактов с российским президентом Владимиром Путиным. Официальный представитель ЕК Эрик мамер заявил об этом на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе. Он ответил на вопрос СМИ о том, будет ли Урсула фон дер Ляйен разговаривать с главой РФ ввиду того, что Евросоюз ставит основным приоритетом для себя "мир для граждан".

Не было никаких контактов с Владимиром Путиным и не запланировано. Эрик Мамер, пресс-секретарь ЕК

Глава ЕК призвала ввести лимит цены на импорт российского газа в Европу.

Фото и видео: European Commission