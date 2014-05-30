Глава Еврокомиссии не планирует контактов с Владимиром Путиным

Глава Европейской комиссии не планирует контактов с российским президентом Владимиром Путиным. Официальный представитель ЕК Эрик мамер заявил об этом на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе. Он ответил на вопрос СМИ о том, будет ли Урсула фон дер Ляйен разговаривать с главой РФ ввиду того, что Евросоюз ставит основным приоритетом для себя "мир для граждан".
Не было никаких контактов с Владимиром Путиным и не запланировано.
Эрик Мамер, пресс-секретарь ЕК
Глава ЕК призвала ввести лимит цены на импорт российского газа в Европу.
Фото и видео: European Commission
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