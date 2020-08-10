Глава ЕК призвала ввести лимит цены на импорт российского газа в Европу

Урсула фон дер Ляйен рассказала о возможности введения предельной стоимости на энергоресурсы.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ввести лимит цены на импорт российского газа в Европу. Чиновница считает возможным внедрение подобной ограничительной меры на текущий момент. Она пояснила, что речь идет о предельной стоимости трубопроводного энергетического ресурса, приходящего в регион из РФ. С таким заявлением руководитель ЕК выступила перед журналистами во время брифинга в городе Мурнау.

Я твердо считаю, что пришло время для ограничения цены на российский трубопроводный газ, идущий в Европу. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Напомним, что днем ранее заместитель главы директората Еврокомиссии по энергетике Мечтилд Вёрсдёрфер рассказал СМИ о том, что ЕК изучает различные варианты предельных цен на российский газ. Не исключается введение лимитов на импорт, а также оптовую продажу данного топлива внутри стран ЕС.

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Фото и видео: YouTube / phoenix